У Маріуполі російські загарбники кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. За їхніми даними, від отриманих травм жінка померла.

– У Маріуполі окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Пізніше вона померла від ран. Волосся її маленького сина посивіло. Це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає “руський мир”, – зазначили у Міноборони.

In Mariupol ???????? occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son’s hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder – this is what “russian world” stands for.

#RussianWarCrimes — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022

Ба більше, російські загарбники у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак.

Також вороги продовжують цинічно депортувати українців на свою територію. Вже відомо про понад 20 тис. маріупольців, яких проти власної волі вивезли на територію РФ.

У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.