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Факти / Україна / Суспільство

Дитина посивіла: у Маріуполі росіяни кілька днів ґвалтували жінку на очах у сина

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
побиття згвалтування

У Маріуполі російські загарбники кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. За їхніми даними, від отриманих травм жінка померла.

– У Маріуполі окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Пізніше вона померла від ран. Волосся її маленького сина посивіло. Це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає “руський мир”, – зазначили у Міноборони.

Ба більше, російські загарбники у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак. 

Також вороги продовжують цинічно депортувати українців на свою територію. Вже відомо про понад 20 тис. маріупольців, яких проти власної волі вивезли на територію РФ.

У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

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Джерело: Міноборони

Фото: Dreamstime

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