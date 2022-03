У Маріуполі російські загарбники кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. За їхніми даними, від отриманих травм жінка померла.

In Mariupol ???????? occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son’s hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder – this is what “russian world” stands for.

#RussianWarCrimes

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022