Очільник Чернігівської обладміністрації попереджає про заміновані дороги

Звільнені від російської армії райони Чернігівщини лишаються небезпечними для громадян. На дорогах знаходять багато мін, які лишили окупанти, попереджає очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

– У нас багато роботи і дуже багато замінованих доріг, дуже багато зруйнованих комунікацій по області, багато зірваних мостів, – розповідає керівник області.

За його словами, наразі Служба автодоріг, військові та адміністрація працюють над налагодженням маршрутів по всій території Чернігівщини, щоб відновити нормальний трафік та автомобільне сполучення.

В’ячеслав Чаус звернувся до мешканців Чернігівської області з проханням дочекатись, поки Збройні сили, інженери і сапери ЗСУ проведуть розмінування. Це дуже важливо для того, щоб уникнути нових жертв.