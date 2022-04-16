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Факти / Україна / Суспільство

В “ЛДНР” мобілізують підлітків із Юнармії, вже є загиблі – Денісова

Валентина Летяк редакторка стрічки
В “ЛДНР” мобілізують підлітків із Юнармії, вже є загиблі – Денісова

На території ОРДЛО почалася мобілізація неповнолітніх із загонів Юнармії. Підлітків використовують у бойових діях як “гарматне м’ясо”, вже є жертви.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів, починаючи з 16 років. Серед підлітків вже є загиблі, – написала вона у соцмережі.

За її словами, загинув Іван Шифман – учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу Наследники победы Територіального штабу міста Комсомольське ГО Військово-патріотичного руху Молода гвардія-Юнармія.

Денісова наголошує, що залучення неповнолітніх до бойових дій грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини.

– Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні, – зазначила Денісова.

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Денісова закликала ООН врахувати рішення РФ кинути у бойові дії дітей із Юнармії

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Фото: Depositphotos

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