В “ЛДНР” мобілізують підлітків із Юнармії, вже є загиблі – Денісова

На території ОРДЛО почалася мобілізація неповнолітніх із загонів Юнармії. Підлітків використовують у бойових діях як “гарматне м’ясо”, вже є жертви.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів, починаючи з 16 років. Серед підлітків вже є загиблі, – написала вона у соцмережі.

За її словами, загинув Іван Шифман – учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу “Наследники победы“ Територіального штабу міста Комсомольське ГО “Військово-патріотичного руху Молода гвардія-Юнармія“.

Денісова наголошує, що залучення неповнолітніх до бойових дій грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини.

– Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні, – зазначила Денісова.