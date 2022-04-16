В одному з районів Маріуполя з’явився мобільний інтернет

У Маріуполі, в районі Порт-Сіті, з’явився сталий мобільний інтернет. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Зазначається, що інтернет-з’єднання дозволяє здійснювати відеодзвінки для того, щоб зв’язатися з рідними.

Раніше радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд.

Також окупанти хочуть провести фільтрацію 100% чоловіків, які ще залишилися у місті.

За інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчищення завалів.

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