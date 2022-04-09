Реальної загрози з боку Придністров’я поки немає – Одеська ОВА

Українська сторона станом на 9 квітня поки не вбачає реальної загрози з боку Придністров’я.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– Я можу підтвердити, що ми відзначали певну активність на території тимчасово окупованої Росією незалежної території Молдови. Однак можемо сказати, що це була демонстрація якихось дій, не більше, – говорить Сергій Братчук.

За словами речника оперативного штабу ОВА, Збройні сили України мають план дій, вогневі засоби та сили ураження, навіть якщо російські військові наважаться зробити зробити перший крок на територію України на державному кордоні Одеської області.

– Ворогу дадуть дуже гарячого ляпасу і він, якщо й повернеться з нашої землі, то лише вантажем 200, – переконаний Сергій Братчук.

Місцеве населення так званої Придністровсько-Молдавської республіки, додає речник оперативного штабу обласної військової адміністрації, не надто воліє брати участь у війні в Україні:

– Вони розуміють, що на них чекає доля десанту морської піхоти, що поліг під Миколаєвом та Маріуполем.

Однак факт існування загрози від російських військових із Чорного моря Сергій Братчук не заперечує.

– Кораблі Чорноморського флоту, на жаль, поки не зникли з моря, хоч активності ми нині не вбачаємо, – говорить він.

Кораблі РФ перегруповуються та періодично відходять до Криму для поповнення боєкомплекту.

Нагадаємо, що тиждень тому, 2 квітня, на 38-му добу повномасштабної війни в Україні, генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про те, що РФ активізувала залучення підрозділів своїх військ на території Придністровського регіону Молдови.

Уже тоді українська сторона припускала, що Росія має намір використати їх для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

6 квітня генеральний штаб ЗСУ повідомив про підготовку для прийому російських літаків на аеродромі Тирасполь.

А наступного дня від Збройних сил України надійшла інформація про агітацію на території так званої Придністровсько-Молдовської республіки серед населення, що має російське громадянство.

На такі кроки, зазначили в ЗСУ, командування Збройних сил Російської Федерації пішло, щоб вирішити проблему з поповненням своїх підрозділів.

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