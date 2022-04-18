Президент Володимир Зеленський привітав українців західного обряду з Великоднем, а також повідомив, що українська команда здобула золото, срібло і бронзу на Іграх нескорених у Нідерландах.

Глава держави зазначив, що влада має незмінне завдання – працювати на 200%, щоб забезпечувати оборону, зброю, фінансову підтримку та інше постачання.

– Російські війська готуються до наступальної операції на Сході нашої держави. Вже найближчим часом вони хочуть знищити Донбас. Так само як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця й інші громади Донецької і Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону, постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти, – сказав президент.

За словами Зеленського, по деяким пунктам по запиту зброї Україна очікує відповіді вже 53 дні, тобто з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент наголосив, що “кожна затримка зброя та політичне затягування – це дозвіл Росії забирати життя українців”.

Також глава держави розповів про ситуацію на фронті.

– Продовжуються постійні обстріли Харкова. Сьогодні російські війська вдарили зокрема по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна. Станом на цю хвилину у переліку загиблих від цього удару пʼятеро харківʼян, не менше 15 поранених. Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені, – сказав він.

Президент наголосив на тому, що демократичний світ повинен відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях.

– Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів. Крадуть гроші, направлені на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду, – сказав глава держави.