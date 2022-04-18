Станом на ранок понеділка, 18 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, Львову та Краматорську. Обстріли відбуваються і в інших регіонах України.

Про це йдеться у зведеннях обласних військових адміністрацій, що є в розпорядженні Фактів ICTV.

Так, ворог завдав ракетних ударів по Дніпропетровській області, влучивши по інфраструктурному об’єкту у Синельниківському районі. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Від ракетного удару постраждав і Павлоградський район, де пошкоджено залізничну інфраструктуру (за попередніми даними, без постраждалих).

Крім того, російські загарбники завдали сьогодні зранку прицільних ракетних ударів по Львову. Три боєприпаси поцілили по об’єктах військової інфраструктури, а ще один – по шиномонтажу. Відомо про шістьох загиблих та 11 постраждалих (серед яких дитина).

Вночі ворог продовжував обстріли різних районів Харкова. Інформація щодо постраждалих ще встановлюється. По Харківській області увечері окупанти обстріляли Лозову, постраждалих немає.

Згідно з останніми даними, протягом доби в Харківській області зазнали поранень 24 людини, п’ятеро загинули.

На Луганщині ворог завдав удару по спорткомплексу Олімп у місті Кремінна (площа займання становить понад дві тисячі кв. м). У Лисичанську війська РФ обстріляли відділок патрульної поліції. Відомо, що є поранені серед поліцейських, їх госпіталізували.

В інших містах Луганської області під час ворожих обстрілів спалахнули 15 житлових будинків. Постраждали житлові масиви й у місті Рубіжне: з-під завалів трьох будинків евакуювали сімох місцевих жителів. Двоє людей отримали травми, їх доправили до лікарні в Сєвєродонецьку.

Російські загарбники також здійснили обстріл міста Золоте, унаслідок чого щонайменше двоє людей загинули та четверо постраждали.

У Донецькій області ворог вночі здійснив ракетний обстріл Краматорська. Є руйнування інфраструктури, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, російські загарбники здійснювали обстріли Вугледара, Авдіївки, Мар’їнки, Торецька з артилерії і реактивних систем залпового вогню Град. Є руйнування та поранені серед мирних жителів (кількість поранених і ступінь важкості порань уточнюється).

У місті Маріуполь ситуація без змін.

На Херсонщині лунали вибухи та обстріли на території всього регіону. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. У багатьох населених пунктах області спостерігається гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

На Миколаївщині з ночі триває повітряна тривога. Зранку відбувалися ворожі обстріли міста Миколаїв. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація є контрольованою.

Водночас у багатьох областях України ніч минула відносно спокійно. Йдеться про Волинську, Закарпатську, Рівненську, Кіровоградську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Чернівецьку, Львівську, Одеську, Запорізьку, Вінницьку, Тернопільську, Київську, Полтавську, Житомирську, Черкаську, Чернігівську області.