Серед тих, хто рятувався від війни у Польщі, є люди, що отримували пенсію за віком або пенсію по інвалідності від польської держави та через війну втратили можливість її отримувати.

Яким чином можна продовжити отримання такої пенсії? Якщо особа, яка отримувала польську пенсію за віком чи інвалідністю, виплачувану Закладом соціального страхування (ZUS) на рахунок в українському банку, не може отримати своїх грошей в Україні через війну, вона може подати запит до ZUS про перерахування пенсії на рахунок у Польщі або в іншій країні, де вона зараз проживає.

Якщо особа, яка отримувала польську пенсію за віком чи інвалідністю, виплачувану ZUS на банківський рахунок в Україні, опинилася в Польщі, вона може звернутися за допомогою щодо зміни рахунку до найближчого відділення ZUS або надіслати запит про перерахування пенсії на рахунок в Польщі поштою – до відділення ZUS у Ряшеві за адресою:

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

(Відділення ZUS у Ряшеві

Відділ виконання міжнародних договорів

вул. Пілсудського 12

35-075 Ряшів)

Після повідомлення про новий банківський рахунок у Польщі, пенсія за віком чи інвалідністю буде виплачуватися з моменту припинення отримання пенсії в Україні.

Якщо особа, яка отримувала польську пенсію за віком чи інвалідністю, виплачувану ZUS на банківський рахунок в Україні, опиниться на території іншої країни (наприклад, Румунії, Молдови, Словаччини, Чехії чи Німеччини), вона може подати запит про перерахування пенсії на рахунок у країні, у якій вона зараз проживає, поштою до відділення ZUS у Ряшеві, за такою адресою:

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów, Polska

(Відділення ZUS у Ряшеві

Відділ виконання міжнародних договорів

вул. Пілсудського 12

35-075 Ряшів, Польща)

або може звернутися до установи соціального страхування в цій країні й передати інформацію про свою проблему.

У запиті необхідно вказати, що ви отримували пенсію від польського Закладу соціального страхування і через війну не можете отримувати її далі та надати новий номер банківського рахунку для отримання коштів, наприклад, у Румунії чи Молдові, Чехії, Словаччині. Місцева установа передасть справу до польського Закладу соціального страхування, з метою надання подальшої допомоги.

ZUS відновить виплату пенсії на новий банківський рахунок.

Пенсія буде виплачуватися з моменту припинення виплати коштів в Україні.

У випадку, якщо особа, яка до цієї пори отримувала пенсію чи пенсію по інвалідності з України (з Пенсійного Фонду України), і перестала її отримувати через війну в Україні, ви можете звернутися до найближчого офісу ZUS (Заклад соціального страхування) і передати цю інформацію.

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Ваше повідомлення буде передано до Відділу ZUS у м. Ряшев (Відділ Реалізації Міжнародних Договорів), який вирішить чи у вашому випадку можна отримати підвищення польської пенсії.

Якщо ви отримуєте польську пенсію і це буде можливо ZUS виплатить вам відповідно підвищену польську пенсію (доплату) з погляду на неможливість отримування пенсії з України.