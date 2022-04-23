Зеленський та Джонсон домовилися про передачу Україні важкого озброєння

Велика Британія в рамках нової військової допомоги Україні передасть важке озброєння.

Саме про це домовились президент України Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Більше зброї. Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння. Дякуємо за підтримку нашим союзникам, – зазначив Андрій Єрмак.