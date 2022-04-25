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Факти / Україна / Суспільство

В УЗ повідомили про відновлення нормального пасажиропотоку

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
вокзал у Львові

Основний потік пасажирів в Укрзалізниці відбувається зі Сходу на Захід, водночас збільшується пасажиропотік і в інших напрямках по Україні.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

— Ми бачимо, по суті, відновлення нормального пасажиропотоку як із Заходу в Центр, так в Центр-Південь, Центр-Північ. Люди починають їздити активніше.

У нас немає авіасполучення всередині країни та обтяжене автомобільне сполучення. Через це залізниця стала головним механізмом пересування населення всередині країни, – сказав Камишін.

Він зазначив, що наразі спостерігається постійний ріст пасажиропотоку, особливо у зв’язку з Великодніми святами.

Камишін додав, що в УЗ “будуть дивитися, яким він буде після свят”. А також після обстрілів великих міст.

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Фото: Unsplash

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