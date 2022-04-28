У разі запровадження ембарго на російські енергоносії, на РФ чекає небачена бідність – Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на Росію чекає небачена бідність в разі запровадження ембарго на енергоносії.

Про це він повідомив у Twitter.

– Запровадження ембарго на російські енергоносії – це питання часу. Відмова від російської нафти – це не лише про моральну відповідальність, а й про розрахунок: Росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу. Тож світ не може собі дозволити залежати від неї, – заявив Подоляк.

Подоляк додав, що у середньостроковій перспективі на Москву чекатиме тотальна економічна й політична ізоляція.

– Як наслідок – бідність у масштабах, яких Росія ще не бачила, – додав радник.