Уявляю свою сім’ю в одному з цих будинків: генсек ООН про зруйновану Бородянку

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня під час свого візиту до України відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. За його словами, він шокований побаченим і заявив, що уявляє і свою родину, яка могла бути в одному з цих будинків.

— Я уявляю свою сім’ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онуки в паніці втікають. Немає жодного варіанту, щоб війна була прийнятною в XXI столітті, – сказав Гутерреш.

“I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century,” @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine‘s capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 28, 2022

Наслідки “діяльності” російських військ у містечку показали генсеку ООН голова Київської ОВА Олександр Павлюк та його радник Олексій Кулеба.

Такі методи ведення війни, які використали в Бородянці, не мають місця у XXI ст. За словами Гутерреша, така війна – це абсолютне зло, і серця усіх людей мають бути з жертвами та постраждалими.

Генсек ООН назвав воєнні дії неприпустимими у теперішній час.

Перед візитом до України Антоніу Гутерреш їздив до Москви. Він заявив, що під час розмови з Путіним йому начебто вдалось домовитись про залучення Червоного Хреста та ООН до евакуації цивільних з Маріуполя.