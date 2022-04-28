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Факти / Україна / Суспільство

Уявляю свою сім’ю в одному з цих будинків: генсек ООН про зруйновану Бородянку

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Антоніу Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня під час свого візиту до України відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. За його словами, він шокований побаченим і заявив, що уявляє і свою родину, яка могла бути в одному з цих будинків.

— Я уявляю свою сім’ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онуки в паніці втікають. Немає жодного варіанту, щоб війна була прийнятною в XXI столітті, – сказав Гутерреш.

Наслідки “діяльності” російських військ у містечку показали генсеку ООН голова Київської ОВА Олександр Павлюк та його радник Олексій Кулеба.

Такі методи ведення війни, які використали в Бородянці, не мають місця у XXI ст. За словами Гутерреша, така війна – це абсолютне зло, і серця усіх людей мають бути з жертвами та постраждалими.

Генсек ООН назвав воєнні дії неприпустимими у теперішній час.

Перед візитом до України Антоніу Гутерреш їздив до Москви. Він заявив, що під час розмови з Путіним йому начебто вдалось домовитись про залучення Червоного Хреста та ООН до евакуації цивільних з Маріуполя.

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Фото: Getty Images

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