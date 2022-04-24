В Одесі затримали депутата-колаборанта з Херсонщини та інтернет-агента РФ

Служба безпеки України затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, у Херсонській області у державній зраді викрито депутата однієї з місцевих рад. Він був завербований представниками ФСБ РФ та допомагав “розквартировувати” російських військових у тимчасово окупованому Херсоні. Його затримали під час його поїздки до Одеси, звідки той планував виїхати за кордон, використовуючи іноземний паспорт.

На Харківщині контррозвідники викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів. Вона також передавала координати розташування об’єктів критичної інфраструктури та дислокації українських військових підрозділів.

У Луганській області ліквідовали групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Вони збирали розвіддані щодо переміщення техніки ЗСУ, фотографували її та передавали окупантам фото з прив’язкою до місцевості. Співробітники СБУ затримали агентів на спробі фотофіксації позицій українських військ.

Ще одну поплічницю загарбників викрили поблизу Попасної. Вона передавала окупантам інформацію щодо розташування вогневих позицій українських підрозділів.

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На Донеччині затримали коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська. Саме за її координатами окупанти здійснювали авіаудари по промисловому об’єкту.

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб. Зловмисник поширював через соцмережі дезінформацію про ситуацію на фронті та закликав підтримати окупантів. Для цього спеціально створив та адміністрував більше десятка пропагандистських інтернет-платформ.

Також СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з Росії. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії.