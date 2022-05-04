В Міносвіти вирішили, що діти, які через війну не зможуть скласти національний мультипредметний тест (НМТ), матимуть другу спробу у червні, заявив в ефірі телемарафону міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

– На національний мультипредметний тест зареєструвалося приблизно 340 тис. вступників. Але у нас буде ще одна спроба у червні. Ми дамо, враховуючи воєнний стан і те, що багато дітей та батьків перебувають у стресовому стані, ще одну спробу для реєстрації, – сказав міністр.

Найближчими днями вступники, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку.

Ці дані необхідні для підтвердження участі у НМТ, отримання даних про дату, час і місце проходження тесту, а також його результатів.

Якщо учасник ЗНО помилиться, вказуючи номер свого мобільного телефону, і не отримає у ці дні відповідне повідомлення, то з 12 до 19 травня з’явиться можливість зателефонувати на спеціальну гарячу лінію і дізнатися необхідну інформацію.