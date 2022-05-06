Війна не привід ігнорувати обов’язкову вакцинацію дітей. Вчасна імунізація захистить від вірусів та інфекцій, які активніше поширюються у воєнний час.

У МОЗ переконують, що календарні щеплення продовжують робити в Україні у звичному режимі, усіх вакцин достатньо. Громадян, які виїхали за кордон, лікарі також закликають щепити дітей. У Європі обов’язкові щеплення роблять українським дітлахам безкоштовно.

Як вакцинувати дитину, Фактам ICTV розповіла українка, яка тимчасово переїхала у Чехію.

Які документи потрібні для вакцинації

Чехія заохочує і пропагує вакцинацію дітей. Без довідки про зроблені обов’язкові щеплення дитину не приймуть ні у садок, ні в школу, ні на будь-які дитячі курси. Чехи наполягають, щоби діти, які приїхали з України, також були вакциновані. Бо лише нещодавно країна боролася з епідемією кору.

Валерія Лелюк, як вимушено переїхала в Чехію з донечкою, розповіла про свій досвід. Вакцинуватися потрібно відповідно до чеського календаря щеплень, це можна зробити у будь-якій поліклініці. Але, не знаючи мови, комунікувати з лікарями буде складно.

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Валерії пощастило, вона оселилася у передмісті Праги, для українців там зробили окремий кабінет, де працює російськомовний педіатр. З собою бажано мати медичну картку дитини, яка підтверджує зроблені щеплення. Якщо батьки не підтвердять наявність основних, то за чеськими правилами дитину потрібно вакцинувати знову.

– Деякі батьки дуже хвилюються через це, бо дитині по факту зробили щеплення по нашому календарю в Україні, а в Чехії вона вважається невакцинованою. Але навіть лікар з України може вислати фотопідтвердження щеплень, які зробили дитині, – розповідає українка.

Усім українцям, які приїжджають у Чехію, держава безкоштовно надає страховку, мама з цією страховкою звертається до будь-якої державної поліклініки. Чеський календар щеплень відрізняється від українського. Усі щеплення за їхнім календарем для українців безкоштовні.

Донечка Валерії обов’язковими вакцинами була повністю вакцинована, у Чехії їй зробили щеплення з переліку необов’язкових. Тому воно було платним.

– Ще до війни я планувала дитині зробити вакцину Бексеро. Її, на жаль, в Україні немає, це вакцина від менінгококової інфекції. І хотіла спеціально їхати у Європу чи Туреччину, щоб вакцинувати малечу. І тут якраз нагода. Я її робила платно, бо для діток цього віку вона платна, – каже вона.

Препарат коштував 1 800 крон, це приблизно 2 400-2 500 грн. Державна страховка покрила 1 500 крон вартості вакцини. Щоб отримати відшкодування, як і в Україні, треба звернутися у страхову і надати документи та чек з аптеки.

Які щеплення обов’язкові в Чехії для дітей

Український та чеський календарі дуже схожі, різниця у рекомендованому віці для тих чи інших щеплень. Серед обов’язкових безоплатних у Чехії – щеплення від туберкульозу, дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту, гепатиту B, кору, краснухи, паротиту.

До інших можливих, але необов’язкових щеплень відносять вакцинацію від пневмококових інфекцій, ротавірусних, з 13 років вакцинація від вірусу папіломи людини.

Чи визнають в Україні щеплення, зроблені за кордоном

У МОЗ наголошують, що у більшості країн дані про вакцинацію вносять в Міжнародний вакцинальний паспорт. Після повернення додому, батьки зможуть передати цей документ лікарю, з яким укладена декларація. А він своєю чергою внесе дані до Електронної системи охорони здоров’я.

У міністерстві акцентують, якщо ви переїхали за кордон і бачите, що вже час робити щеплення, або не пам’ятаєте вакцинального статусу своєї дитини – не зволікайте та вакцинуйтеся за календарем імунізації країни, у якій перебуваєте.

Детальніше про те, як отримати щеплення від коронавірусу в умовах війни в Україні та закордоном – читайте на Фактах ICTV.