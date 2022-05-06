В Україні від початку широкомасштабної війни, яку розв’язала Росія, загинуло 223 дитини, ще 408 дітей зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Так, вчора, 5 травня через ворожий обстріл окупантами парку Фельдман Екопарк в смт Лісне Харківського району загинув 15-річний хлопець-волонтер – він допомагав годувати та евакуювати тварин.

Як стало відомо, 23 квітня внаслідок бомбардування села Новоселівка Покровського району Донецької області загинув 17-річний юнак.

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Від щоденних бомбардувань та обстрілів окупаційними військами українських міст та сіл пошкоджено 1 607 закладів освіти, з них 121 заклад зруйновано повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 72-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.