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Факти / Україна / Суспільство

Маніпуляція до 9 травня: РНБО про заяви з привласненням абонентам ОРДЛО російського коду

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
мобільний телефон

У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили заяву про привласнення абонентам в ОРДЛО російського телефонного коду +7. Там назвали це черговою маніпуляцією з боку окупантів до 9 травня.

Як відомо 7 травня ватажки ОРДЛО Леонід Пасічник та Денис Пушилін назвали отримання окремого коду мобільного оператора російської системи “важливим кроком на шляху до повної інтеграції” тимчасово загарбаних територій України з РФ.

Коди невизнаних мобільних операторів “Фенікс” та “Лугаком” дійсно змінилися, але абоненти повідомляють, що з “Фенікса” можна зателефонувати лише на російський Мегафон, а з “Лугакому” – лише на російський МТС.

Водночас “Фенікс” та “Лугаком” досі залишаються невизнаними операторами, з якими жодна країна, навіть Росія, не уклали договір про роумінг.  Це означає, що абоненти з ОРДЛО не можуть використовувати свої сім-картки у Росії.

Ба більше, угоди між “Феніксом” та “Лугакомом” теж немає. Відтак мешканці ТОТ Донеччини не можуть телефонувати мешканцям ТОТ Луганщини.

Раніше у Росії визнали неможливість проведення параду до Дня перемоги у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську. Його не буде вперше із 2014 року, відколи ці території захопили проросійські терористи.

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Джерело: Центр протидії дезінформації

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Фото: Depositphotos

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