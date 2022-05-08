Авіаудар по школі в Білогорівці і другий етап евакуації з Азовсталі: найголовніше на 74-ту добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалась 74-та доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Окупанти продовжують нести значні втрати у боях з ЗСУ, водночас під тимчасовою окупацією залишаються окермі території в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Ворог продовжує масовані ракетні обстріли міст України, за минулу добу вибухи лунали в Одесі, Миколаївській та Сумській областях.

Українська армія провела успішні наступальні дії у Запорізькій області: російські війська були успішно вибиті з населеного пункту Пологи, ще більше сотні поранених десантників РФ “знайшлися” у населеному пункті Бурчак.

Чи не найважливішим досягненням з порятунку мирних мешканців Маріуполя стала евакуація всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі.

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