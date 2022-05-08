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Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 73 день війни
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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |
Авіаудар по школі в Білогорівці і другий етап евакуації з Азовсталі: найголовніше на 74-ту добу війни (онлайн)

Авіаудар по школі в Білогорівці і другий етап евакуації з Азовсталі: найголовніше на 74-ту добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалась 74-та доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Окупанти продовжують нести значні втрати у боях з ЗСУ, водночас під тимчасовою окупацією залишаються окермі території в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Ворог продовжує масовані ракетні обстріли міст України, за минулу добу вибухи лунали в Одесі, Миколаївській та Сумській областях.

Українська армія провела успішні наступальні дії у Запорізькій області: російські війська були успішно вибиті з населеного пункту Пологи, ще більше сотні поранених десантників РФ “знайшлися” у населеному пункті Бурчак.

Чи не найважливішим досягненням з порятунку мирних мешканців Маріуполя стала евакуація всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі.

Про найважливіші події дня – у текстовій трансляції на Фактах ICTV

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Пряма трансляція
00:48 - 08 травня

$900 млн на день – стільки Росія може витрачати на війну з Україною.

За словами головного редактора військового видання Sofrep Шона Спунтса, ця сума містить виплати російським солдатам, забезпечення їх боєприпасами, а також вартість ремонту втраченої або пошкодженої військової техніки.

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00:44 - 08 травня

Росія “анонсувала” 8 травня ракетні удари по західних областях, звинуватити в яких планує Україну.

Так, судячи з повідомлення міжвідомчого координаційного штабу РФ, окупанти хочуть вдарити з Точки-У по Львівській і Волинській областях.

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00:36 - 08 травня

Українська влада не дозволить створити “Херсонську народну республіку”. Для звільнення окупованих територій ЗСУ вбиватимуть стільки російських військових, скільки знадобиться.

– Буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення “російська окупація”. Це буде точно, – запевнив Подоляк.

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00:33 - 08 травня

Україна готує другий етап евакуації з Азовсталі.

– Готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні, – сказав президент Зеленський.

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00:26 - 08 травня

З-під завалів школи в Білогорівці на Луганщині, на яку Росія скинула авіабомбу, дістали тіла двох загиблих. Пошук людей продовжать уже 8 травня.

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