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Факти / Україна / Суспільство

Застосування гіперзвукової зброї РФ проти України не змінює гру – Пентагон

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Пентагон

Голова Об’єднаного комітету головних відомств США генерал Марк Міллі заявив, що використання Росією гіперзвукової зброї в Україні не мало “справді значних наслідків або зміни гри”.

Про це він сказав під час слухань у підкомітеті з оборони асигнувань Палати представників США.

— Крім швидкості зброї, з точки зору її впливу на певну ціль наразі ми не бачимо справді значущих ефектів, які б змінили гру, – сказав Міллі.

Він підтвердив, що це був перший випадок, коли гіперзвукова зброя застосовувалася в бою, і сказав, що Пентагон проаналізував кожен гіперзвуковий удар, але додав, що може детальніше розповісти лише на закритому засіданні.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав на тому ж слуханні, що погоджується з Міллі, і не думає, що використання гіперзвукової зброї президентом РФ Путіним “змусить його використати ядерну зброю”.

— Я думаю, що він намагається створити специфічний ефект за допомогою цієї зброї, — сказав Остін, маючи на увазі гіперзвук.

У вівторок високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що Росія наразі запустила від 10 до 12 гіперзвукових ракет по Україні.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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