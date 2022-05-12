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Факти / Україна / Суспільство

Українським дітям з ОРДЛО хочуть примусово давати громадянство Росії – Денісова

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ведмедик з прапором України

Російські найманці продовжують геноцид українських дітей. Прокремлівські ЗМІ повідомляють, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, отримуватимуть громадянство Росії.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що для цього начебто було досягнуто домовленостей з керівництвом окупаційних адміністрацій. Надання російського громадянства спростить можливість країні-агресору усиновлювати українських дітей у Росії.

– Органи влади РФ вже неодноразово повідомляли про підготовку змін у законодавство саме з цією метою. Зараз готуються угоди між країною-агресором та окупаційними адміністраціями в ОРДЛО, щоб надати видимість “правових процедур” для фактичного викрадення українських дітей та їхнього передавання у російські родини, – наголосила уповноважена Верховної Ради.

Наразі на територію агресора вивезено понад 2 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Донецької та Луганської областей. Денісова наголосила: насильницьке передавання дітей з однією національної групи в іншу містить ознаки геноциду відповідно до статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території, переконана омбудсмен.

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Російської Федерації з закликом врахувати ці факти порушень країною-агресором прав людини в Україні.

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Фото: Depositphotos

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