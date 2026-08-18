Військово-морські сили США уклали з компанією Raytheon семирічний контракт на $22,9 млрд для різкого збільшення виробництва далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Військово-морські сили США та компанію Raytheon.

США різко збільшать виробництво Tomahawk: що відомо

За умовами семирічного контракту, виробництво Tomahawk планують збільшити з нинішніх приблизно 60 до понад 1 000 ракет на рік. Йдеться про зростання виробничих потужностей приблизно у 17 разів.

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Виконувач обов’язків секретаря ВМС США Хун Цао заявив, що американська влада закликала оборонну промисловість швидко збільшити випуск боєприпасів. За його словами, нова угода має забезпечити американські війська необхідною вогневою потужністю.

Президент Raytheon Філ Джаспер повідомив, що для виконання контракту компанія інвестуватиме у персонал, технології, ланцюги постачання та розширення виробничих потужностей.

Контракт стосується ракет Tomahawk модифікації Block V, які можуть застосовуватися для ураження наземних і морських цілей.

Водночас точну кількість замовлених ракет та графік їх постачання ВМС США і Raytheon не розкрили.

Чому США знадобилося понад 1 000 Tomahawk на рік

Однією з причин різкого збільшення виробництва Tomahawk стало значне скорочення американських запасів ракет під час війни з Іраном.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), лише протягом першого місяця бойових дій в Ірані США використали понад 850 Tomahawk.

Для порівняння, до початку бойових дій американські запаси цих ракет оцінювали приблизно у 3 100 одиниць.

Отже, якщо виходити з відкритих оцінок щодо довоєнних запасів та кількості використаних ракет, під час війни з Іраном США могли витратити близько третини наявних Tomahawk.

Однак офіційних даних Пентагону щодо актуальної кількості цих ракет у запасах немає.

Водночас Raytheon уже прискорила виробництво: у першому півріччі 2026 року компанія поставила втричі більше Tomahawk, ніж за аналогічний період 2025 року.

Американський ВПК переводять на нові темпи виробництва

Нова угода є частиною ширшої стратегії США з різкого нарощування виробництва озброєнь. Вона розвиває рамкову домовленість між Raytheon і американським військовим відомством, укладену в лютому 2026 року в межах ініціативи Arsenal of Freedom.

Її мета — перевести американську оборонну промисловість із темпів мирного часу на рівень виробництва, наближений до воєнного.

Раніше The Washington Post повідомляла, що Пентагон дав американським оборонним компаніям 21 день для підготовки конкретних планів щодо збільшення виробництва критично важливих видів озброєння.

Йшлося, зокрема, про прискорення виконання замовлень, скорочення термінів поставок та розширення виробничих потужностей.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп вступив у суперечку з міністром оборони Пітом Гегсетом через дефіцит ракет.

За даними The Washington Post, нестача далекобійних керованих ракет і ракет-перехоплювачів стала одним із чинників, які вплинули на рішення Вашингтона щодо подальших масштабних ударів по Ірану.

Дефіцит боєприпасів може впливати й на можливості США щодо постачання засобів протиповітряної оборони Україні.

Пізніше Пентагон почав вимагати від американських оборонних компаній різко збільшити виробництво озброєнь. За даними The Washington Post, під час першого місяця війни з Іраном США використали не лише понад 850 Tomahawk, а й понад 1 000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD.

На тлі скорочення запасів Пентагон укладає великі довгострокові контракти з виробниками. Зокрема, з Lockheed Martin було укладено контракт вартістю до $58,6 млрд, який передбачає збільшення виробництва ракет PAC-3 приблизно втричі до 2030 року.

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