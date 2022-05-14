Видання Українська правда спільно із джерелами в СБУ встановили особу російського військового, який у телефонній розмові розповідав дружині, як безжально розстрілює цивільних українців.

Так, окупантом, який вчиняє звірства проти цивільного населення України, виявився Іванов Дмитро Геннадійович, 10.02.1995 року народження.

Згідно з його сторінки у соцмережі, чоловік проживає селі Купсола (Моркінський район, республіка Марій Ел, Російська Федерація).

У соціальній мережі ВКонтакті він називає себе Дмитро Туманов.

На його сторінці також є фото, де чоловік у російській військовій формі. За шевронами вдалося встановити, що він випускник Казанського вищого танкового командного училища.

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Його дружина – Анастасія Короткова. На її сторінці ВКонтакті у 2020 році вона опублікувала весільні фото з Івановим.

Раніше СБУ опублікувала перехоплення телефонної розмови цього чоловіка із дружиною. Військовий, який зараз перебуває на Херсонщині, розповідав, що з легкістю стріляв у голови людям із кулемета. Зіштовхував мирних людей в окопи, а вже потім розстрілював.

Дружина не могла повірити у те, що чула, і запитала, як вони мають жити після його повернення. На що окупант відповів, що приїде таким, яким є – “добрим”.

Раніше інший окупант розповів своїй матері про те, що розстріляв українського військовополоненого у спину за те, що той попросив дозволу скористатися туалетом.

Фото: Українська правда