Родичі українських бійців, які наразі заблоковані на заводі Азовсталь і не можуть вийти, закликали президента Китаю виступити посередником у переговорах щодо екстракції військових.

Про це йдеться у їх спільній заяві, яку зачитали на брифінгу.

Родичі просять президента Китаю Сі Цзіньпіна проявити велику любов і турботу, а також східну мудрість і долучитися до порятунку захисників Маріуполя.

– Китай знає історію страждань. Китай знає ціну незалежності. Китай знає, що таке боротьба двох світоглядів. Коли противник не знає про дипломатію, про культуру – руйнується гармонія, – йдеться у заяві.

Своє звернення до Сі Цзіньпіна адресував і Ставр Вишняк, батько азовця, який захищає Маріуполь.

– Мабуть, єдина людина, до якої ще можна звернутися. Ми просимо його (Сі Цзіньпіна — Ред.) зробити необхідні кроки для забезпечення і виконання екстракції. Виступити посередником та третьою стороною і гарантом безпеки, – сказав Вишняк.

Він наголосив, що Росія і Китай мають дуже тісні економічні та політичні зв’язки. Крім того, Китай має значний вплив на Росію і на Путіна.

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Наразі часу на порятунок захисників Азовсталі стає все менше.

– У пеклі наші воїни побували, дайте їм можливість стати на землю і побачити сонце. Вони на це заслужили, — сказав Ставр Вишняк.

Ганна Івлєєва, дружина морського піхотинця, захисника Азовсталі, повідомила, що поранені бійці не мають знеболювального. Боронять позиції та захищають своє життя навіть ті військові, які поранені.

За її словами, там вже не лишилося здорових бійців.

– Є такі люди, які отримали вже по три поранення, але далі йдуть до бою. Не воюють тільки ті, у кого немає кінцівок, і ті, хто просто не може вже встати, — розповіла Ганна Івлєєва.

За її словами, Туреччина може стати третьою країною, куди за екстракцією можна вивезти військових.

– Сьогодні ми звертаємося до Сі Цзіньпіна, який є економічним партнером Путіна. Путін може піти з ними на діалог. І ми просимо його піти на цей діалог і за допомогою процедури “екстракшн” вивезти наших бійців до третьої країни, якою може стати Туреччина. Ердоган не проти цієї екстракції, – наголосила дружина бійця.

Раніше заступник командира полку Азов Святослав Паламар повідомив, що від початку повномасштабної війни в Україні захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. російських окупантів, ворожі танки та бронетехніку.

Ірина Верещук, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомила, що Україна веде переговори з росіянами про евакуацію 60 людей з комбінату Азовсталь.