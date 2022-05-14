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Факти / Україна / Політика

Україна веде переговори щодо евакуації 60 людей з Азовсталі – Верещук

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Азовсталь

Зараз українська сторона веде переговори з росіянами про евакуацію 60 людей з металургійного комбінату Азовсталь.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на коментар Ірини Верещук, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За її словами, переговори з окупантами йдуть дуже складно. Проте є наказ президента Володимира Зеленського зробити все можливе та неможливе, щоб витягти наших людей з Азовсталі. Саме тому команда працює.

– Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх 60 осіб, — повідомила Ірина Верещук.

Крім азовців на заводі залишаються нацгвардійці, прикордонники, СБУ, поліціянти та тероборона. Наразі завдання української сторони – витягнути усіх наших хлопців живими.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти, атакуючи територію Азовсталі з повітря, намагаються піти у прорив живою силою і танками.

Джерело: Ірина Верещук, Суспільне

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Фото: УНІАН

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