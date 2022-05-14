Травень, 14 в 12:06

Від початку повномасштабної війни в Україні захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. російських окупантів, ворожі танки та бронетехніку.

Про це розповів заступник командира полку Азов Святослав Паламар (Калина), виступаючи онлайн під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму.

– Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тис. ворожої сили, зокрема одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими (даними – Ред.). Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися, – наголосив Паламар.

Він зазначив, що від початку ворог переважав українських захисників за кількістю озброєння та піхоти. Йдеться про угруповання військ РФ чисельністю близько 14 тис. осіб.

Зараз дивляться

– Це угруповання нараховувало близько 14 тис. військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, літаки, кораблі, корабельна артилерія, вильоти як тактичної, так і стратегічної авіації, велика кількість артилерії, засобів РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, – Ред.). А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період, – поінформував Паламар.

Він зазначив, що на штурм Маріуполя РФ кинула безліч військових підрозділів: 150 дивізію, 68 танковий полк, 83 бригаду ПДВ, 346 бригаду ГРУ (спецпризначенці), 22 бригаду спецпризначенців ГРУ, 810 бригаду Чорноморського флоту, 155 Тихоокеанську бригаду, а також сили терористичного формування “ДНР”, найманців ПВК Вагнер та бойовиків з інших територій РФ, Кавказу.

Паламар розповів, що українським захисникам увесь цей час не вистачає засобів ППО, які б дали змогу підбивати ворожі літаки, та протикорабельних засобів, щоб підбивати російські кораблі. Попри це, українські воїни вистояли і далі продовжують чинити опір.

– Так сталося, що кільце навколо нас звужувалося. І з 1 березня ми уже були повністю оточені та заблоковані. З боями ми відступали і з кінця березня воюємо на території заводу Азовсталь. Ситуація важка, ворог цинічний, не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Знаючи, що зараз на території Азовсталі перебуває величезна кількість, близько 600 поранених бійців, він далі продовжує скидати бомби на військовий шпиталь, – розповів Паламар, уточнивши, що у воїнів є проблеми з боєкомплектом, харчуванням, водою та медикаментами.

Він додав, що ворог продовжує штурмувати позиції українських бійців. Водночас захисники Маріуполя чинитимуть опір, доки матимуть змогу, і триматимуть оборону.

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Що відомо про ситуацію на Азовсталі

Російські війська постійно атакують українських захисників на металургійному заводі Азовсталь з неба та суші.

Окупанти штурмують територію заводу, скидають на нього надважкі авіабомби, обстрілюють із корабельної та ствольної артилерії, РСЗВ, танків.

Попри це, українські бійці продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території Азовсталі.

Донедавна в укриттях Азовсталі перебували мирні люди, зокрема жінки та діти. Після тривалих переговорів з російською стороною сотні людей вдалося евакуювати в кілька етапів.

7 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує другий етап евакуації медиків та поранених з Маріуполя. Київ, зокрема, працює над застосуванням процедури “екстракшн” щодо поранених бійців, медиків та військових, із залученням допомоги світової спільноти.

За інформацією віцепрем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, на заводі перебувають понад 1 тис. військових, сотні з яких – поранені.

Зараз українська сторона веде переговори з РФ про евакуацію 60 людей – важкопоранених військових та медиків.

Джерело: Київський безпековий форум

Фото: Маріупольська міська рада