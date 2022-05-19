РФ працює за шаблоном: Кремль намагається перекласти відповідальність за вбивства в Україні

Травень, 19 в 12:31

Країна-агресор Російська Федерація планує дискредитувати Україну на міжнародному рівні за допомогою поширення фейків та ворожої пропаганди. Міноборони РФ повідомило про провокації у Донецькій області за “бучанським сценарієм”, що нібито “готує українська влада за підтримки західних кураторів”.

За даними Держспецзв’язку, прокремлівські ЗМІ дезінформують, що для реалізації задуманого українські захисники начебто “перевдягнуться у форму російської армії з білими пов’язками” та на камеру “розстрілюватимуть” мешканців Костянтинівки, проте це неправда.

Російська пропаганда продовжує працювати за шаблоном. Країна-агресор знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирних жителів на території нашої держави.

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– Мета “попереджувальних” повідомлень кремлівських ЗМІ – спроба забезпечити “інформаційне алібі” та “підготувати” населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які планують здійснити російські найманці, – попередили у Держспецзв’язку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85 днів. Вона розпочалась після нападу Російської Федерації. Російська армія щодня обстрілює українські міста, вбиває мирних жителів та скоює страшні воєнні злочини в Україні.