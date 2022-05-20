Травень, 20 в 16:19

У Польщі видаватимуть кредити на житло без першого внеску. Це нова державна програма, яка запрацює 27 травня.

Житло в кредит без першого внеску – це одна з програм Польського Ладу. В рамках програми житло можуть придбати люди, які є кредитоспроможними, але не можуть назбирати на перший внесок.

Це громадяни, що мають роботу та заробляють и можуть погасити іпотеку, однак їхні доходи не настільки великі, щоб зробити перший внесок, як того вимагають банки.

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Проект орієнтований на сім’ї з невисоким доходом, що можуть отримати кредит у розмірі 100% вартості житла.

Умовою для участі в програмі є відсутність у будь-кого з домогосподарства житла, що належить йому на правах власності. Винятком є сім’ї, які виховують двох, або більше дітей.

Кредити на житло не видаватимуться, якщо у сім’ї уже є іпотека.

Початок роботи програми Житло без першого внеску анонсовано на 27 травня. Тоді ж буде відомо. скільки банків візьмуть участь в ній. Гарантія BGK дається на житловий кредит не менше ніж на 15 років.

Гарантований кредит на житло буде видаватися тільки у польській валюті.

Рятуючись від небезпеки, українці продовжують шукати прихисток у країнах Європи. Найчастіше місцем тимчасового притулку обирають Польщу. Поляки протягують українцям руку допомоги, невелику фінансову компенсацію, доступ до соціальних програм та працевлаштування, і звісно – варіанти безкоштовного даху над головою.

Якщо грошей немає, і потрібний безкоштовний дах над головою – волонтери радять звертатися лише до них. Потрібно шукати людей у ​​яскраво-жовтих жилетах із бейджиками одразу після перетину кордону. Якщо ви вже приїхали до міста – шукати соціальний центр допомоги українцям. Такі центри відкрили майже у кожному польському місті.

Джерело: In Poland