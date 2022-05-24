Укравтодор виставив на аукціон легендарний знак Н***й, знов н***й, до Росії н***й

Травень, 24 в 15:40

Державне агентство автодоріг України оголосило про продаж легендарного дорожнього знака Н***й, знов н***й, до Росії н***й на благодійному аукціоні у системі Prozorro. Усі зібрані кошти від продажу підуть на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Укравтодору.

Ціна унікального покажчика напрямів для російських окупантів стартує від 50 тис. грн, або $1,5 тис. Взяти участь в аукціоні можна за посиланням. Онлайн-торги стартують 2 червня.

В Укравтодорі зазначають, що провокаційний знак для російських військ потрапив під обстріли та має сліди куль. Його встановили на Сумщині ще на початку війни.

Зараз дивляться

– Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла, карти якихось 80-х років. Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили, – розповідають в агентстві автодоріг.

Новий власник знака зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці, окрім доріг загального користування. А зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України.

Загалом завдяки благодійним аукціонам у державній системі Prozorro.Продажі вже вдалось зібрати більш ніж 4 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці лютого Укравтодор почав встановлювати спеціальні дорожні знаки зі вказівками для російських окупантів.