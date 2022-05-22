Травень, 21 в 21:18

Від початку повномасштабної війни російські окупанти депортували з України понад 1,3 млн громадян, серед яких більш ніж 232 тис. дітей.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її даними, лише за добу російські загарбники незаконно вивезли понад 17 тис. українців.

– Станом на 21 травня Росія депортувала на свою територію 1 млн 377 тис. 925 осіб, включно з 232 тис. 480 дітьми. За останню добу – 17 306, у тому числі 2 213 дітей. Заяви РФ про нібито добровільне переміщення українців не відповідають дійсності. Ми маємо незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації, – наголосила Денісова.

Як приклад омбудсмен згадала про відео, оприлюднене радником мера Маріуполя Петром Андрющенком. На відеозапису зафіксований момент примусового вивезення маріупольців. На відео можна помітити російських окупантів з автоматами. Водночас мешканці Маріуполя налякані та обурені.

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За даними Денісової, загарбники не дозволяють залишати місце фейкової “евакуації”, а насправді депортації. Рашисти примушують людей сідати в автобуси. І лише під час посадки вони озвучують інформацію, що вивозитимуть українців до “фільтраційного табору” в окуповане село Безіменне (Новоазовський район Донецької області), а далі – вже на територію РФ.

– За дуже приблизними даними, тільки через цей табір пройшли понад 32 тис. громадян. Скільки з них через “нелояльність” до російських загарбників і “спеціальної операції” опинились в катівнях на тимчасово окупованих територіях або загинули, встановити наразі неможливо, – зазначила Денісова.

У зв’язку з цим омбудсмен наголосила, що країна-окупант РФ грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Цей документ забороняє депортацію людей з окупованих територій.

Крім того, окупанти порушують норми Римського статуту, де чітко прописано, що депортація населення є злочином проти людяності.

Людмила Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці злочини.

Станом на 9 травня повідомлялося про 1 млн 185 тис. депортованих до РФ українців, серед яких понад 200 тис. дітей. Нові дані свідчать про те, що окупанти не припинили примусово вивозити людей з України.

Як інформували західні ЗМІ, на території РФ створено щонайменше 66 таборів для депортованих українців. Багато з них – у найвіддаленіших куточках країни-агресора (Сибір, Кавказ, Полярне коло і Далекий Схід).

Джерело: Людмила Денісова