Травень, 27 в 9:35

З 24 лютого 12 млн людей — більше чверті населення України — змушені були залишити свої домівки. Війна Росії проти України призвела до страждань і переміщення людей у безпрецедентних масштабах. Понад 5 млн українців перетнули кордони у пошуках захисту в інших країнах. Крім того, ще більше 7 млн стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.

Потреби переселенців величезні та продовжують зростати. Уряд України швидко адаптував свої програми соціального захисту та реєстрацію ВПО, щоб задовольнити ці потреби.

Та переміщення такого масштабу потребує допомоги від інших країн і організацій.

Зараз дивляться

У середині квітня у Києві Міністерство соціальної політики України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на розширення співробітництва для забезпечення більшого доступу до соціальних послуг та грошової допомоги людей, які через війну стали внутрішньо переміщеними.

Один зі способів підтримки УВКБ ООН переміщених осіб в Україні – багатоцільова грошова програма.

Ця програма впроваджується в усіх областях, які приймають велику кількість переміщених осіб. А саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Полтавській.

Грошова допомога надається УВКБ ООН переміщеним особам, допомагає вирішити їхні основні потреби, як-от необхідність платити оренду, купувати їжу та предмети гігієни.

Яким чином реалізується допомога від УВКБ ООН, Фактам ICTV розповіла юристка Ario Law Firm Надія Грищенко.

Програма реалізується через партнерів УВКБ ООН в Україні, а саме: БФ Право на Захист та громадські організації КримSOS, Регіон Карпат NEEKA, ГО Неємія (Nehemiya).

Тобто збір даних та реєстрація людей на фінансову допомогу від УВКБ ООН виконується співробітниками та волонтерами цих організацій.

Кожна з організацій-партнерів відповідає за окремі регіони України. Інформацію можна отримати на офіційних сайтах цих організацій:

БФ Право на Захист

Регіон Карпат NEEKA – ви можете отримати інформацію за телефоном + 38 096 778 33 98 (соціальний відділ). Вони відповідають за оформлення виплати у Закарпатській області.

ГО Неємія – Закарпатська обл., м. Ужгород, ул. Верховинська, 36. Телефони: (0312) 644428, (0312) 644470.

КримSOS :

2 травня в Івано-Франківську розпочалась реєстрація ВПО на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН 1. Центр реєстрації в Івано-Франківську буде працювати з 10.00 до 18.00 (понеділок-субота). Адреса: вул. Військових ветеранів, 14 (головний вхід у ТДВ Машбуд).

вул. Військових ветеранів, 14 (головний вхід у ТДВ Машбуд). з 4 травня у Тернополі відкрилися центри за адресами: вул. Шпитальна, 7 (Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, другий поверх), майдан Привокзальний, 1 (Центральний залізничний вокзал, другий поверх, праве крило, Гуманітарний штаб). Центри реєстрації працюватимуть з понеділка до п’ятниці – з 10.00 до 18.00.

Адреса центру у Вінниці: вул. 600-річчя, б. 15.

Як зареєструватися для участі у програмі

Наразі зареєструватись у програмі можна на території наступних областей: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Івано-Франківська та Полтавська.

Які документи потрібні для отримання допомоги

Збір даних передбачає надання вами відомостей про себе та кожного члена родини, який приїхав разом із вами, включаючи родичів (бабусю/дідуся тощо), а саме:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

ідентифікаційний номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги);

ваш номер контактного телефону;

довідка ВПО.

Тобто, заяву на виплату від УВКБ ООН може подати одна особа за всіх членів своєї сім’ї, які є ВПО, лише потрібно мати їхні вище перелічені документи.

Розмір допомоги

Сума допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомога надаватиметься протягом трьох місяців. Тобто, в цілому за три місяці – 6 660 грн на одного члена сім’ї.

Як відбуваються виплати

Виплати будуть здійснюватися протягом трьох місяців. Зараховуватимуть виплати одним із наступних шляхів:

Шляхом переказу на банківський рахунок (IBAN), який ви вказуєте під час реєстрації на програму. Ви отримаєте смс-повідомлення про зарахування коштів такого змісту: Вітаю! Вам надійшов переказ від УВКБ ООН у розмірі ХХХХ грн. Це є грошова допомога для ВПО на 3 місяці. Гроші доступні на вашому картковому рахунку.

Гроші доступні на вашому картковому рахунку. Через Укрпошту – для тих сімей, які не мають банківського рахунку, або дані щодо банківського рахунку були введені невірно. Перелік відділень Укрпошти буде надано після реєстрації. Для отримання платежу цій людині необхідно прийти до відділення Укрпошти та пред’явити оригінал документу, що посвідчує особу. Ви отримаєте смс-повідомлення про отримання переказу: Отримайте переказ №ХХХХХХХХХХ від УВКБ ООН у розмірі ХХХХ грн. Гроші доступні у відділенні Укрпошти.

Щодо виплати за Продовольчою програмою ООН

Реалізація цієї програми регулюється постановою Кабінету міністрів України від 15 квітня 2022 року №446 Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проєкту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Виплата допомоги в межах реалізації проєкту здійснюється додатково, без подання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Тобто, потрібно бути оформленим як ВПО, подати заявку на виплату від держави (це про ті 2 тис. і 3 тис. грн), а додатково звертатись до ЦНАПу не потрібно. На ваш контактний номер мобільного телефону має надійти повідомлення від Всесвітньої продовольчої програми ООН з кодом та інформацією про те, як отримати грошовий переказ.

Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2 220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб. Виплата допомоги здійснюється щомісяця протягом трьох місяців через систему Міжнародних грошових переказів Western Union.

Як отримати грошовий переказ?