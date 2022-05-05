Разові виплати громадянам, евакуйованим із районів проведення воєнних дій в Україні, здійснюватиме Укрпошта.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України № 506 від 29 квітня 2022 року.

Цим документом уряд поклав на Укрпошту низку додаткових завдань, розширивши свою постанову № 305 від 17 березня цього року (Про особливості роботи акціонерного товариства Укрпошта в умовах воєнного стану).

Згідно з новою постановою Кабміну, до завдань національного поштового оператора – Укрпошти додалося:

• здійснення разових виплат готівкових коштів людям, евакуйованим із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних/бойових дій, у безпечні регіони України;

• здійснення виплат авіаперевізникам за перевезення вантажів гуманітарної допомоги та інших вантажів.

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Укрпошта здійснюватиме виплати громадянам на підставі відомостей про евакуйованих осіб, отриманих від Укрзалізниці. Інформація надходитиме щодо кожного евакуаційного потяга в день його прибуття на залізничну станцію, де знаходиться проміжний/приймальний пункт евакуації громадян.

Як відомо, внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати від держави по 2 тис. грн на особу у вигляді допомоги на проживання та по 3 тис. грн на дітей.

З травня право на допомогу мають українці лише з конкретних регіонів, перелік яких затверджує Кабмін, чи ті, хто через війну залишився без житла. Йдеться про регіони України, де точаться бої, або вони перебувають під тимчасовою окупацією російських загарбників.

Крім того, за допомогою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні запустили програму з виплати допомоги у розмірі 2 220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць (протягом трьох місяців). Цією додатковою до державних програм підтримкою планується охопити близько 500 тис. людей.