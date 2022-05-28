В Україні заарештували активи Роснефти на 23 млн грн
Офіс генерального прокурора арештував майже 23 млн грн банківської установи, яка належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ Нефтяная компания Роснефть.
Нині прокурори здійснюють процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням за ч. 4 ст. 110-2 КК України – факти фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Розслідуванням займається СБУ.
– Під час розслідування встановлено обставини можливої протиправної діяльності – фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території нашої держави та підконтрольний РФ, – заявили в Офісі генпрокурора.
Ці кошти арештували, щоб неможливо їх було використати проти українського народу.