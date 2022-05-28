В Україні заарештували активи Роснефти на 23 млн грн

Травень, 28 в 17:30

Офіс генерального прокурора арештував майже 23 млн грн банківської установи, яка належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ Нефтяная компания Роснефть.

Нині прокурори здійснюють процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням за ч. 4 ст. 110-2 КК України – факти фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Розслідуванням займається СБУ.

– Під час розслідування встановлено обставини можливої протиправної діяльності – фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території нашої держави та підконтрольний РФ, – заявили в Офісі генпрокурора.

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Ці кошти арештували, щоб неможливо їх було використати проти українського народу.