Ракетний удар по Сумській області та вибух боєприпасів у Донецьку: що відбувається на 95-ту добу війни (онлайн)

Російські війська за останню добу завдали два ракетні удари. Перший прийшовся на Миколаїв. В результаті чого одна людина загинула, ще вісім – отримали поранення. Також росіяни вдарили по Сумщині, постраждала одна жінка.

Російські війська продовжують намагатися просунутися до адмінкордонів Луганської області.

Президент Франції Еммануель Макрон та німецький канцлер Олаф Шольц намагалися вмовити очільника РФ Володимира Путіна на прямі переговори з Володимиром Зеленським.