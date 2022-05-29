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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |
Ракетний удар по Сумській області та вибух боєприпасів у Донецьку: що відбувається на 95-ту добу війни (онлайн)

Ракетний удар по Сумській області та вибух боєприпасів у Донецьку: що відбувається на 95-ту добу війни (онлайн)

Російські війська за останню добу завдали два ракетні удари. Перший прийшовся на Миколаїв. В результаті чого одна людина загинула, ще вісім – отримали поранення. Також росіяни вдарили по Сумщині, постраждала одна жінка.

Російські війська продовжують намагатися просунутися до адмінкордонів Луганської області.

Президент Франції Еммануель Макрон та німецький канцлер Олаф Шольц намагалися вмовити очільника РФ Володимира Путіна на прямі переговори з Володимиром Зеленським.

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00:36 - 29 травня

У Сєвєродонецьку не припиняються ворожі обстріли, проте окупанти не встановили контроль над містом. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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00:33 - 29 травня

Литовський журналіст Андрюса Тапінас зібрав для українських захисників €5 мільйонів на безпілотник Байрактар.

Про це сам журналіст повідомив під час свого останнього стріму у Facebook.

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00:00 - 29 травня

У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння росіяни розмістили на коксохімічному заводі.

 

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