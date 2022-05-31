Травень, 31 в 13:42

З 31 травня 2022 року на соціальній платформі єДопомога з’явилася можливість подачі заявки на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

— Відсьогодні люди, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі єДопомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, – повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Для цього необхідно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку.

Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку банку, де відкрито банківський рахунок людини.

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Лазебна зазначила, що дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів.

Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які ухвалюватимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

У середині травня Марина Лазебна анонсувала додаткові виплати від міжнародних організацій для мешканців окупованих, деокупованих територій або територій, які перебувають у зоні активних бойових дій.