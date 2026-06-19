Енергоатом готується відновити пошкоджені приміщення Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) після російської атаки.

Про це повідомив керівник АТ НАЕК Енергоатом Павло Ковтонюк.

Відновлення приміщення ЦСВЯП: що відомо

У компанії триває оцінювання наслідків атаки російського безпілотника на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Зараз дивляться

За результатами попереднього огляду фахівці Комісії з обстеження пошкодженого обладнання, конструкцій та будівель підтвердили, що несучі конструкції об’єкта не зазнали пошкоджень.

Наразі фахівці продовжують підрахунок завданих збитків та готуються до проведення ремонтних робіт.

За словами керівника Енергоатома Павла Ковтонюка, пошкоджені приміщення планують відновити власними силами протягом приблизно півтора місяця.

Для цього вже розпочали процедуру закупівлі будівельних матеріалів.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 червня російський дрон влучив у будівлю приймання контейнерів на майданчику Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

Після удару сталася пожежа площею 40 кв. м, яку згодом ліквідували. В Енергоатомі повідомляли, що відпрацьоване ядерне паливо у пошкодженій будівлі на момент атаки не зберігалося.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку свідомим ударом по об’єкту критичної ядерної інфраструктури та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію.

Фото: Енергоатом

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.