У бомбосховищах під заводом Азот у Сєвєродонецьку перебувають сотні людей – Гайдай
Фото: УНІАН
У бомбосховищах під заводом Азот у Сєвєродонецьку перебуває близько 800 людей. Напередодні російські окупанти вдарили ракетами на заводі.
Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
– Там є місцеві жителі, яких попросили залишити місто. Але вони відмовились. Там теж є діти, але їх небагато, – зазначив Гайдай.
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Ракетний удар по заводу у Сєвєродонецьку
31 травня внаслідок авіаудару з хімзаводу у Сєвєродонецьку російська ракета потрапила до цистерни з азотною кислотою.
Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні, потраплянні на шкіру та слизові оболонки.