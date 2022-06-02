Червень, 02 в 19:13

У бомбосховищах під заводом Азот у Сєвєродонецьку перебуває близько 800 людей. Напередодні російські окупанти вдарили ракетами на заводі.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

– Там є місцеві жителі, яких попросили залишити місто. Але вони відмовились. Там теж є діти, але їх небагато, – зазначив Гайдай.

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Ракетний удар по заводу у Сєвєродонецьку

31 травня внаслідок авіаудару з хімзаводу у Сєвєродонецьку російська ракета потрапила до цистерни з азотною кислотою.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні, потраплянні на шкіру та слизові оболонки.