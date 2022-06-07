Червень, 07 в 18:34

Окупаційна влада Маріуполя заборонила купатися в Азовському морі. За їх повідомленнями – через проведення розмінування. Але по факту, загарбники бояться епідемії холери та збільшення захворюваності на кишкові інфекції. Вибух яких вже відмічають у місті. Про це повідомляє Маріупольська міська рада в своєму Telegram-каналі.

Призначений росіянами гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко зазначає, що він розуміє, що в місті стало спекотно і багато жителів хочуть піти купатися на пляж. Але зараз це небезпечно.

Тим часом, поширення холери у Маріуполі набирає обертів. Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко в Об’єднаному ефірі українських телеканалів.

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За його словами, зараз спостерігається розуміння ворогом цього виклику, оскільки вже тривають розмови про карантин, а місто поки ще обережно, але закривають.