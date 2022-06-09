Червень, 09 в 20:38

Російські окупанти отримали частковий успіх в районі населеного пункту Комишуваха Луганської області та в районі населеного пункту Роти Донецької області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім цього, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мали, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ.

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– З метою визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне. Наші воїни дали рішучу відсіч і змусили противника відійти. Ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська, – йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював, а на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.

Водночас на Південнобузькому напрямку підрозділи ворога під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню нарощують систему оборонних рубежів – обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів у прикордонних районах. Ворог веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.

Також на Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.