Червень, 09 в 11:51

Щоб стримати контрнаступ Збройних сил України, російські окупанти на Херсонщині намагаються споруджувати додаткові лінії оборони та мінують територію боєприпасами, виготовленими ще в 50-х роках минулого століття.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці нагадали, що внаслідок вдалого контрнаступу українських воїнів на Херсонському напрямку ворог зазнав втрат у техніці та живій силі. Крім того, ЗСУ вдалося звільнити частину тимчасово захоплених військами РФ територій.

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Окупанти намагаються зупинити контрнаступ українських воїнів, терміново споруджують додаткові лінії оборони, інженерні загородження, а також мінують територію.

За даними розвідки, для мінування путінські війська використовують міни радянського виробництва, які підлягають утилізації.

– Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах у Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій, – зазначається в повідомленні.

При цьому окупанти самі підриваються на старих боєприпасах при спробі встановлення мінних загороджень. Згідно з інформацією розвідки, таким чином підірвалося вже кілька саперів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу РФ.

Командування цієї БТГ домовилося з ФСБ та російською військовою поліцією класифікувати ці інциденти як нещасний випадок. А тому родини саперів-окупантів не отримають від РФ жодних компенсацій за їхню загибель.

Напередодні британська розвідка підтвердила успішну контратаку українських військ у південно-західній частині Херсонської області.

Раніше в Службі безпеки України повідомляли, що російські загарбники дозволили розстрілювати цивільних на блокпостах у Херсонській області.

Джерело: ГУР Міноборони України