Окупанти мінують Херсонщину боєприпасами 1950-х років і самі ж на них підриваються – ГУР
Щоб стримати контрнаступ Збройних сил України, російські окупанти на Херсонщині намагаються споруджувати додаткові лінії оборони та мінують територію боєприпасами, виготовленими ще в 50-х роках минулого століття.
Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
У розвідці нагадали, що внаслідок вдалого контрнаступу українських воїнів на Херсонському напрямку ворог зазнав втрат у техніці та живій силі. Крім того, ЗСУ вдалося звільнити частину тимчасово захоплених військами РФ територій.
Окупанти намагаються зупинити контрнаступ українських воїнів, терміново споруджують додаткові лінії оборони, інженерні загородження, а також мінують територію.
За даними розвідки, для мінування путінські війська використовують міни радянського виробництва, які підлягають утилізації.
– Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах у Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій, – зазначається в повідомленні.
При цьому окупанти самі підриваються на старих боєприпасах при спробі встановлення мінних загороджень. Згідно з інформацією розвідки, таким чином підірвалося вже кілька саперів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу РФ.
Командування цієї БТГ домовилося з ФСБ та російською військовою поліцією класифікувати ці інциденти як нещасний випадок. А тому родини саперів-окупантів не отримають від РФ жодних компенсацій за їхню загибель.
Напередодні британська розвідка підтвердила успішну контратаку українських військ у південно-західній частині Херсонської області.
Раніше в Службі безпеки України повідомляли, що російські загарбники дозволили розстрілювати цивільних на блокпостах у Херсонській області.
Джерело: ГУР Міноборони України