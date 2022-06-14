Червень, 14 в 20:52

На пляжах Одеси відпочивальникам призовного віку вдень 14 червня видавали повістки до військкомату.

Спільний рейд на одеські місця відпочинку провела патрульна поліція разом із військовими, пишуть журналісти Суспільного.

Під час патрулювання представники поліції провели роз’яснювальні бесіди із гостями пляжу, які попри заборону відпочивали на пляжах та купались в морі.

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Старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв заявив, що подібні рейди правоохоронці проводять щодня, а останнім часом кількість подібних порушень зменшилася.

– Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах, – сказав Олександр Терентьєв.

Прессекретар Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко додала, що відпочивальники регулярно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на територію.

– Ми з одного пляжу повертаємося до першого, з першого до другого, до третього і це така постійна робота виховна. У людей є свої аргументи, що вони бажають відпочивати, та ми кажемо, що відпочивати будемо разом, але тільки після перемоги коли буде безпечно для всіх нас, – сказала вона.

Згодом до рейду приєднались військовослужбовці, які вручали чоловікам призовного віку повістки із запрошенням до військкомату.

– Я за загородження не заходив. Я думаю, що міни ставлять дуже далеко звідси, мінувати зараз пляжі немає сенсу, – вважає В’ячеслав, один з відпочивальників, що отримав повістку.

Нагадаємо, раніше двом відпочивальникам в Одесі, які зайнялись публічним сексом прямо посеред закладу на узбережжі, вручили повістки.