Июнь, 14 в 20:52

На пляжах Одессы отдыхающим призывного возраста днем ​​14 июня выдавали повестки в военкомат.

Совместный рейд по одесским местам отдыха провела патрульная полиция вместе с военными, пишут журналисты Суспільного.

Во время патрулирования представители полиции провели разъяснительные беседы с гостями пляжа, которые, несмотря на запрет, отдыхали на пляжах и купались в море.

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Старший лейтенант полиции Александр Терентьев заявил, что подобные рейды патрульные проводят ежедневно, а в последнее время количество подобных нарушений уменьшилось.

– Наиболее удивительно, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания. Не смотря на то, что были уже неоднократно случаи, что люди взрывались на минах, – сказал Александр Терентьев.

Пресс-секретарь Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко добавила, что отдыхающие регулярно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на территорию.

— Мы с одного пляжа возвращаемся к первому, с первого ко второму, к третьему, и это такая постоянная воспитательная работа. У людей есть свои аргументы, что они желают отдыхать, и мы говорим, что отдыхать будем вместе, но только после победы, когда будет безопасно для всех нас, — сказала она.

Впоследствии к рейду присоединились военнослужащие, которые вручали мужчинам призывного возраста повестки с приглашением в военкомат.

– Я за заграждение не заходил. Я думаю, что мины ставят очень далеко отсюда, миновать сейчас пляжи нет смысла, – считает Вячеслав, один из получивших повестку отдыхающих.

Напомним, ранее двум отдыхающим в Одессе, которые решили заняться публичным сексом прямо посреди заведения на побережье, вручили повестки.