Червень, 18 в 20:19

Вдалося перехопити із російських секретних джерел інформацію про реальну кількість загиблих російських військових на війні в Україні.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, кожен вбитий російський ворог – це живий український солдат.

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– У російській армії безповоротних втрат – 37 592 особи, у приватних військових компаніях типу Вагнера – 9 457 загиблих, і у Росгвардії – 1 788. Тобто кожної хвилини наші збройні сили знищують близько трьох ординців, що прийшли загарбниками і ґвалтівниками на наші землі, – розповів Братчук.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські воїни знищили близько 200 окупантів, дев’ять ворожих танків, корабель та літак. Всього ліквідовано близько 33 350 осіб.