Напад з Польщі та планування ударів по містах РФ перед війною: Лещенко про російські фейки

Червень, 21 в 17:25

Росія продовжує поширювати фейк про начебто намір Польщі окупувати частину України. Про це говорить один з чиновників Росії Дмитро Рогозін з посиланням на неіснуючу публікацію у Twitter на начебто сторінці RealNews.

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко зазначає, що якщо зайти на цю сторінку, то такого повідомлення немає.

Тим часом російська пропаганда йде далі й через своїх “говорящих” західних експертів поширює вкиди про те, що начебто Україна приречена на поразку. Лещенко зазначає, що для подібної дезінформації вони віднайшли американського аналітика Скотта Ріттера.

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— Якщо ви не слідкуєте за російською пропагандою, то вам ім’я Скотта Ріттера нічого не скаже. Скотт Ріттер – це людина, яка має офіційний статус зареєстрованого сексуального злочинця у США. Ця людина була засуджена за незаконний контакт з неповнолітніми та відсиділа у в’язниці. Після чого було умовно-дострокове звільнення. Якщо Росія вдається до таких абсолютно нікчемних експертів, це вказує на те, що реально впливових західних аналітиків, які готові виступати на боці РФ у цій війні, просто немає, – зазначив Лещенко.

Також він зазначив, що в російських пропагандистських колах віднайшли ще одне виправдання для війни.

З посиланням на представника окупаційної адміністрації Запорізької області на прізвище Рогов, який своєю чергою посилається на “достовірні дані” в оточенні Зеленського. Начебто перед початком повномасштабної війни Київ планував завдати удару по чотирьох російських містах: Бєлгороду, Брянську, Ростову-на-Дону та незаконно окупованому Сімферополю, який вони приписали до РФ.

— Звичайно, жодних планів та ракетних ударів українська влада не мала. Через такі вкиди РФ знову намагається виправдати свої агресивні дії.

А ще один із колаборантів, колишній український прокурор із Луганщини, в інтерв’ю російським пропагандистам стверджував, що Україна начебто планувала у 2021 році побудувати базу НАТО у Сєвєродонецьку. Лещенко наголошує, що в такий спосіб загарбники намагаються виправдати свої агресивні дії.

Він зауважив, що навіть у російських пропагандистів трапляються помилки. Так, в одній із публікацій на КП вони назвали речі своїми іменами, озвучивши, що російська армія – окупанти.

Зокрема, новину про звільнення з полону парамедика Тайри вони подали: оккупанты захватили ее в середине марта в Мариуполе. Втім, потім швидко видалили факт окупації Росії на українській території.

Також росіяни приписали собі “подвиги”, заявивши, що вбили 50 генералів та офіцерів української армії у Дніпропетровській області. Лещенко спростував цю дезінформацію, заявивши, що таких жертв Україна не зазнавала.