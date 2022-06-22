Російські війська системно обстрілюють Харківську область з артилерії, щоб стримати українських захисників та запобігти відходу армії РФ на державні кордони України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російська армія обстріляла з артилерії Харків, населені пункти Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

Одна з найважчих ситуацій зараз у Донецькій області, де окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку Бахмута та встановити контроль над Сєвєродонецьком.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина, авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

На Краматорському напрямку російська армія обстріляла позиції українських захисників зі ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематично гатити з артилерії, щоб уникнути перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка. Біля Новобахмутівки наші воїни відбили штурм російських військ та змусили ворога відійти.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.