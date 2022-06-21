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Факти / Україна

Ви на світлому боці історії: Зеленський подякував прем’єр-міністру Люксембургу за візит до України

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський і Ксав'є Бетель
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Люксембургу Ксав’є Бетелю за візит до України.

Глава держави наголосив, що бути з Україною під час повномасштабної війни – означає бути на світлому боці історії.

– Вітаю в Києві прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Бетеля! Бути зараз в Україні й з Україною – це означає бути на світлому боці історії. Дякую за цей важливий візит! – написав Зеленський.

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Нагадаємо, що сьогодні, 21 червня, прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь Київської області.

Після побаченого він зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Люксембургу у розслідуванні військових злочинів РФ. Також Бетель висловив своє захоплення людьми, які мають сміливість повертати деокуповані міста до життя.

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