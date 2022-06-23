Червень, 23 в 14:38

У четвер, 23 червня, російські війська здійснили черговий ракетний удар по Миколаєву.

Як поінформували в оперативному командуванні Південь, окупанти атакували місто трьома крилатими ракетами з тимчасово захопленої території Херсонської області.

Внаслідок ракетного удару постраждала інфраструктура міста. Відомо про одного пораненого.

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– Миколаїв знову атакований трьома крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонської області. Попадання відбулося по виробничій і соціальній інфраструктурі міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються, – зазначається в повідомленні.

Раніше сьогодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті лунають потужні вибухи. Було оголошено загрозу артилерійського обстрілу.

Крім того, російські війська сьогодні атакували ракетами Одеську область. Було випущено дві крилаті ракети, які ліквідували українські сили протиповітряної оборони.

Вибухи сьогодні лунали і в Харкові.

За прогнозами військового експерта Олега Жданова, до кінця червня країна-агресор Росія намагатиметься завдавати якомога більше ракетних ударів по містах України. Це пов’язано з низкою політичних подій, зокрема з самітом ЄС, за результатами якого нашій державі планують надати статус кандидата на членство в Євросоюзі.

Джерело: ОК Південь

Фото: Повітряне командування Захід