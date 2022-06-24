Червень, 24 в 17:01

Благодійний фонд BGV Геннадія Буткевича спільно з німецькими донорами та Новою поштою запускають в Україні благодійний проєкт для породіль. Ініціатори проєкту зібрали та доставили в Україну 10 тис. наборів для новонароджених і їхніх мам.

Що в наборі

Кожен набір містить спеціалізовані товари з Німеччини, серед яких дитячий одяг (боді, ромпери, шкарпетки та капелюшки), чоловічки-спальники для новонароджених, підгузки, пляшечки, соски, килимки для пеленання, пелюшки, засоби для догляду за шкірою малюка та мами, гігієнічні засоби (прокладки, вологі серветки та вологі рушнички), а також дитяче харчування та смаколики для мам.

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Загалом у кожному наборі товарів на 4 тис. грн.

Логістичним партнером проєкту виступила компанія Нова пошта. Усі набори будуть надіслані отримувачам у поштове відділення чи адресно по всій Україні безкоштовно. Окрім тимчасово непідконтрольних територій України.

Кому надається допомога

Отримати такий набір може сім’я новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту в Україні. Вік дитини на момент подачі заявки не має бути більше двох місяців, оскільки товари у благодійному наборі передбачені саме для дітей вікової категорії 0-2 місяці та їхніх мам.

Як отримати допомогу

Щоб отримати набір, потрібно заповнити коротку онлайн-заявку на офіційному сайті благодійного фонду BGV з наступною інформацією:

інформація про маму та дитину;

контакти одного з батьків для отримання;

дані для відправлення набору Новою поштою;

фото чи скан свідоцтва про народження дитини та паспорта чи ID-картки матері.

Заявка буде опрацьована протягом тижня. Якщо вся інформація вказана коректно, команда фонду автоматично підтвердить заявку на вказану електронну пошту та доставить набір на вказану адресу чи у відділення Нової пошти.

Якщо ж заявка буде заповнена некоректно чи не повністю, представник фонду зв’яжеться з вами за вказаними контактами для уточнення інформації.

Трішки цифр

Попри війну та руйнування, в Україні продовжує народжуватися нове життя. Вже після початку широкомасштабної війни в країні на світ з’явилося понад 48 тис. немовлят (дані Мін’юсту на кінець травня).

На жаль, непоодинокими є випадки, коли мамам доводиться народжувати у бомбосховищах, в метро, під час евакуації, і навіть під обстрілами. Сотні зруйнованих лікарень та аптек, розбомблені магазини та продовольчі склади, ускладнене постачання дитячих товарів з-за кордону – все це призводить до дефіциту спеціалізованих товарів для породіль.

За даними ЮНІСЕФ, понад 2 млн українських дітей стали біженцями і виїхали за кордон, ще близько 3 млн дітей, тікаючи зі своїх домівок від війни, стали ВПО всередині країни.

Понад 909 дітей в Україні постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 20 червня.

За оцінками ООН, 450 тис. дітей в Україні віком до 23 місяців потребують додаткового продовольчого забезпечення.

Довідка

Благодійний фонд BGV (BGV Charity Fund) заснований українським бізнесменом та меценатом Геннадієм Буткевичем для організації допомоги Україні під час війни та відбудови країни після перемоги. Фонд займається пошуком, закупівлею, юридичним супроводом і організацією доставки гуманітарної допомоги в Україну для тих, хто цього потребує — для дітей, вразливих верств населення, військових, для медичних закладів та волонтерських організацій.

Фонд працює на захист, відновлення та розвиток України. Партнери BGV Charity Fund — це відповідальний бізнес як з України, так і з усієї Європи: благодійна організація співпрацює з компаніями у Німеччині, Італії, Австрії, Польщі, Румунії, серед яких лідери ринку, як-от Rossmann, Lidl, Billa.

Більше інформації про благодійний проєкт — на офіційному сайті BGV Charity Fund.