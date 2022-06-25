Кому у Польщі платитимуть по 40 злотих за прихисток українців
Уряд Польщі змінив розпорядження, згідно з яким надається допомога українцям, які рятуються від війни на території країни.
Змінами передбачено, що польським сім’ям, які прийняли вдома українців, фінансова допомога в окремих випадках виплачуватиметься і після завершення 120 днів з того моменту, як громадяни України перетнули польський кордон.
40 злотих на день (300 грн) на людину виплачуватиметься польським сім’ям, які прийняли у себе осіб з інвалідністю, вагітних жінок, пенсіонерів (жінок віком понад 60 років, чоловіків віком від 65 років).
Фінансова допомога виплачуватиметься тим, хто надав дах українським сім’ям з дітьми до 12 місяців, жінкам з трьома та більше дітьми, а також тим, хто прийняв у себе неповнолітніх українців, які прибули до Польщі без опікунів.
У Польщі сьогодні перебуває приблизно 1,5 млн осіб, які рятуються від війни в Україні.