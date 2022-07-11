Липень, 11 в 9:43

Синоптики прогнозують спекотний липень в Україні. Середня місячна температура повітря очікується в межах +21 +26, а в Карпатах – до +19.

Такі показники на +1,5 +2 перевищують норму, кажуть в Укргідрометцентрі.

Щодо кількості опадів – дощів буде і не мало, і не забагато, тобто в межах норми (34-96 мм, в Карпатах – до 150 мм). Посуха можлива лише у південно-західних регіонах.

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Згідно з багаторічними спостереженнями, нормою для липня є середня температура +19 +24,8, а в Карпатах – до +18.

У середині літа у різні роки фіксувалися також температурні аномалії. Зокрема, абсолютний мінімум становив +1 +9, на півдні місцями +10 +12, на високогір’ї Карпат – до -1.

Максимум для липня – від +34 до +39, у південних, східних, південно-східних областях та в Криму – до +40 +41, у горах +26 +33.

Нормою щодо кількості опадів у західних, північних, Вінницькій областях вважається 62-119 мм, у Карпатах – до 170 мм, на решті території України – 37-75 мм, на південному сході – до 23-36 мм.