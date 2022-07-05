Липень, 05 в 16:10

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував обмеження у пересуванні для військовозобов’язаних.

Він зазначив, що ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК (територіальному центрі комплектування).

– Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК, – написав він.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ додав, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Зараз дивляться

Порядок подання дозволу можна переглянути за посиланням.

Раніше у Міноборони пообіцяли зберегти баланс між правом громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Фото: Головнокомандувач ЗСУ